ورشة عمل لمراجعة وتحديث استراتيجية التعليم الفنى 2.0 فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى على الأهمية القصوى التى تضعها الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفنى وأهمية التركيز على جودة المخرج التعليمى فى ظل التنافسية الشديدة الحالية، موضحا أهمية توحيد الرؤى والمفاهيم الخاصة بالتعليم الفنى لضمان الاستفادة التامة من كافة الجهود القائمة لتطوير المنظومة.





جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة على مدى يومين لمراجعة وتحديث استراتيجية التعليم الفنى (2.0) وتطوير وثيقة السياسات الخاصة بها بمشاركة شركاء التنمية الدوليين وهى مشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى أى زد)، بنك التعمير الألمانى (KfW) بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والاتحاد الأوروبى وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر (EU-TVET Egypt).

وتم إصدار هذه الاستراتيجية فى عام 2018، حيث تأتى هذه الورشة بهدف مراجعتها وتحديثها لكى تتماشى مع التطورات القائمة فى مجال التعليم الفنى، حيث إنها تقوم بوضع الرؤية والخطوط العريضة للارتقاء بالمنظومة لتتماشى مع أحدث المعايير الدولية ومعالجة الطلب المتزايد لسوق العمل على القوى العاملة الماهرة فى مصر، وذلك بالتوافق مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الوطنية من خلال الركائز الخمس التالية: تطوير جودة التعليم الفنى، تطوير التعليم الفنى ذى الصلة بالمناهج القائمة على الجدارات والاستخدام المكثف للتحول الرقمى، تطوير كوادر ومعلمى التعليم الفنى من خلال التدريب والتأهيل، تطوير المدارس من خلال إشراك أصحاب الأعمال، وتحسين صورة التعليم الفنى من خلال تغيير النظرة المجتمعية.

وتم خلال الورشة مراجعة تلك الركائز وما تم بها من إنجازات وما هو متوقع خلال الفترة القادمة من خلال وضع أهداف قصيرة المدى من (2022 – 2026) ومتوسطة المدى من (2026 – 2030) وطويلة المدى من (2030 – 2035) لكل ركيزة، كما تم من خلال تلك الورشة طرح عدد من التحديات التى تواجه منظومة التعليم الفنى، مثل تطوير التعليم التجارى فى مصر من خلال خلق مسارات جديدة له تتناسب مع متطلبات سوق العمل، والتطور التكنولوجى الذى يتيح العمل للخريجين من خلال المنصات الرقمية فيما يعرف باقتصاديات الرقمنة (Gig Economy)، وأيضاُ تطوير نظام العمال من خلال عقد اختبارات دورية لمراقبة وتقييم مدى اكتساب طلاب التعليم الفنى للجدارات المطلوبة فى كل فصل دراسى، وغيرها من التحديات الهامة التى تواجه التعليم الفنى فى مصر.

ومع ختام الورشة، تم الاتفاق على وضع خطة عمل تنفيذية مع جدول زمنى محكم لتنفيذ الأهداف التى تم الاتفاق عليها بالوثيقة والإجماع على أهمية عقد اجتماعات دورية مشابهة لمراقبة التطور المحرز فى هذا المجال.