الوطن البحرينية: مصر ستبقى عنصرا فاعلا مؤثرا فى الأمن العربى والإقليمى

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة (الوطن) البحرينية، أن مصر ستبقى عنصراً فاعلاً مؤثراً فى الأمن العربى والإقليمى، حيث أنها استطاعت أن تتخطى المرحلة الحرجة وتعود للمساهمة كلاعب رئيسى فى رسم المشهد السياسى والأمنى بالمنطقة.





وذكرت الصحيفة - فى افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان "علاقة ممتدة من بحرين الخلود إلى أرض الكنانة المحروسة" - أنه منذ البداية كانت مصر حاضرة فى البحرين مع وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين عام ‏1919 وما تبعها من بعثات تعلمية وطبية متتالية، كما كانت البحرين حاضرة مع مصر فى ثورة 23 يوليو 1952، وفى مواجهة العدوان الثلاثى عام 1956، وظل التفاعل الرسمى الشعبى ممتداً وصولاً إلى الثورة المصرية فى 30 يونيو 2013. وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد بروز الدور المصرى الخليجى بشكل واضح، وخاصة بعد ما ستنتجه القمة المرتقبة فى السعودية الشهر المقبل، والتى ستجمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكى جو بايدن.

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