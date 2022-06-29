محيى الدين: المركبات الكهربائية خفضت استخدامات الوقود 1,5 مليون برميل يوميا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، إن نحو 2500 جهة غير حكومية فى أكثر من مئة دولة تشارك حالياً فى حملة "السباق نحو الصفر" التى تستهدف بناء القدرة على مواجهة التغيرات المناخية فى المناطق المدنية والريفية والساحلية الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة.





وأضاف محيى الدين، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء فى "منتدى الابتكار المناخى" ضمن فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخى، أن نحو 10 آلاف جهة غير حكومية من أكثر من مئة دولة تشارك فى حملة "السباق نحو الصفر" التى تستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى النصف بحلول عام 2030.

وأفاد محيى الدين بوجود بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد مواجهة التغير المناخى، منها أن حجم الاستثمار فى تكنولوجيات العمل المناخى ارتفع بنسبة 210٪ خلال عام 2020/ 2021 على أساس سنوى، وكان لقطاع المركبات الكهربائية النصيب الأوفر منها، لافتاً إلى أن هذه النوعية من المركبات خفضت استخدامات الوقود بنحو 1,5 مليون برميل يومياً خلال العام الماضى.

وأشار، فى السياق ذاته، إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية الذى أفاد بأن حجم الاستثمار العالمى فى قطاع الطاقة من المتوقع أن يحقق ارتفاعاً بنسبة 8٪ خلال العام الجارى لتبلغ قيمته 2,4 تريليون دولار، كما أفاد التقرير بأن العامل الرئيسى وراء هذا الارتفاع هو الاستثمار فى الطاقة النظيفة، فيما تركزت هذه الاستثمارات فى الدول المتقدمة والصين على وجه الخصوص.

وأوضح محيى الدين أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية إلا أن العمل المناخى مازال بعيداً عن المستوى المطلوب فى ظل تحديات ضخمة، منها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة التضخم، فضلاً عن الصعوبات الجيوسياسية، وهى تحديات تتطلب المزيد من العمل والتعاون من أجل تخفيض الاحتباس الحرارى إلى 1,5 درجة، وتسريع إجراءات التكيف المناخى، وضمان وصول التمويل الكافى لإجراءات التخفيف والتكيف، وحشد جهود واستثمارات القطاع الخاص والجهات غير الحكومية للعمل المناخى.

وأكد محيى الدين أن تكلفة التقاعس عن العمل المناخى أصبحت تمثل التهديد الأكبر للنمو الاقتصادى، قائلاً إن الحلول لهذه الأزمة تتطلب تعاون القطاعين العام والخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ، كما يجب على الشركات والبنوك والمستثمرين وغيرها من الجهات التى تعهدت بالمشاركة فى حملات السباق نحو الصفر والسباق نحو الصلابة فى مواجهة التغير المناخى وتحالف GFANZ إظهار نماذج ملموسة لمساهماتها فى العمل المناخى فى مؤتمر التغير المناخى فى شرم الشيخ.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التكنولوجيات النظيفة ووضع حلول مستدامة لكل قطاع يساهم فى الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، موضحاً أن 40 دولة تعمل سوياً فى كل قطاع لتحقيق هذه الأهداف مع قيام رواد المناخ بدمج مبادرات القطاع الخاص ضمن هذه الجهود.

كما نوه محيى الدين عن الاجتماعات الإقليمية الخمسة التى تسبق انعقاد مؤتمر شرم الشيخ والتى تعقدها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 واللجان الاقتصادية الاقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتى تستهدف الجمع بين مشروعات المناخ وجهات التمويل والاستثمار على طاولة واحدة.