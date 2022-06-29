450 برنامجا جديدا بالجامعات.. إنجازات التعليم العالى فى 8 سنوات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا حول المشروعات القومية التى نفذتها الوزارة خلال السنوات الثمانى الماضية من 2014-2022، والبالغ عددها 902 مشروع بتكلفة إجمالية 179.5 مليار جنيه.





وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التقرير الذى استعرضه الوزير أشار إلى أن المشروعات القومية بلغت 902 مشروع موزعة على النحو التالى:

(766 مشروعا بالجامعات الحكومية بتكلفة 49,9 مليار جنيه، و26 مشروعا بالجامعات الأهلية بتكلفة 108 مليارات جنيه، و10 مشروعات بالجامعات التكنولوجية بتكلفة 4.4 مليارات جنيه، و7 مشروعات بالكليات والمعاهد التكنولوجية بتكلفة 233 مليون جنيه، و3 مشروعات بالمستشفيات الجامعية بتكلفة 4 مليارات جنيه، و88 مشروعا بالمراكز والمعاهد البحثية بتكلفة 5.5 مليار جنيه، والبنية التحتية المعلوماتية بتكلفة 7 مليارات جنيه، وبيت مصر بباريس بتكلفة 0.5 مليار جنيه.

كما أشار التقرير إلى أن موازنة التعليم العالى والبحث العلمى شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام من 2019- 2022، حيث بلغت خلال العام 2019 - 2020 47.1 مليار "43.4 مليار جنيه للتعليم العالى، 3.7 مليارات جنيه للبحث العلمى"، وخلال العام 2020 - 2021 بلغت 64.73 مليار جنيه "60.9 مليار جنيه للتعليم العالى، 3.83 مليارات جنيه للبحث العلمى" بزيادة قدرها 17.6 مليار جنيه بنسبة 37.4%، وخلال العام 2021 - 2022 بلغت 74.72 مليار جنيه "70.25 مليار جنيه للتعليم العالى، 4.47 مليار جنيه للبحث العلمى" بزيادة قدرها 9,99 مليارات جنيه بنسبة 15.4%، ومن المقرر أن تصل خلال العام 2022/2023 إلى 85.70 مليار جنيه "80.65 للتعليم العالى، 5.04 للبحث العلمى" بزيادة قدرها 11 مليار جنيه بنسبة 14.7%، لافتا إلى أن موازنة التعليم العالى والبحث العلمى شهدت زيادة ملموسة خلال الأعوام 2019 - 2020 إلى 2022 - 2023 تصل إلى 38.6 مليار جنيه بنسبة 82%.



وأضاف المتحدث الرسمى أن التقرير أوضح أن إجمالى عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية بلغ 450 برنامجا جديدا، بهدف تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل وفقا للمعايير الدولية، ومنها: "المحاكاة الحاسوبية، وتكنولوجيا الصناعات الدوائية، والاستزراع السمكى، والتعلم الآلى والأنظمة الذكية، والذكاء الاصطناعى، وعلوم النانو، وعلم الأحياء الحسابى والرياضى، والمعلوماتية الإحيائية، والروبوتات، والحوسبة العلمية وتحليل البرمجيات، وإنترنت الأشياء، والتشفير، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الفضاء، والبيانات الكبيرة، وتصميم الحلى، والهندسة الوراثية، والزراعة الذكية".

وفيما يتعلق بمعيار جودة التعليم، أضاف التقرير أن مصر قفزت من المركز 51 عام 2019، إلى المركز 42 عام 2020 بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الطفرة الهائلة التى تشهدها منظومة التعليم العالى والبحث العلمى تؤكد نجاح الحكومة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع الهام والحيوى، مشيرا إلى تعظيم فرص الاستفادة من خدمات قطاع التعليم العالى والبحث العلمى لأكبر عدد ممكن من الدارسين والباحثين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى متميز، يكفل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة، سواء على مستوى الخريجين والباحثين، أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية التى تخدم احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة قطاعات التنمية المختلفة بالدولة.