مجلس جامعة القاهرة يهنئ السيسى بذكرى 30 يونيو: تحول جوهرى وعلامة فارقة

جدة - نرمين السيد - وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، إلى جانب استعراض ومتابعة موقف المشروعات الكبرى التى تنفذها الجامعة وفق استراتيجيتها للتحول لجامعات الجيل الرابع.

وفى مستهل الاجتماع، تقدم مجلس الجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتى مثلت تحولًا جوهريًا وعلامة فارقة فى تاريخ الوطن واستعادة هويته وحريته، والتعبير عن إرادة المصريين ووحدتهم وحمايتهم من تهديدات قوى الإرهاب، مشيدًا بدور الرئيس السيسى فى حماية مصر من الفتن وتهديدات الإرهاب واستكمال مؤسساتها الدستورية، وبداية مسيرة التنمية فى مختلف المجالات.

وأشاد مجلس الجامعة بالتقدم الكبير الذى حققته جامعة القاهرة فى المؤشرات الدولية والتى ظهرت مؤخرا هذا الشهر فى تصنيف ليدن الهولندى ودخول الجامعة فى هذا التصنيف لأول مرة فى أفضل ثلاثمائة جامعة عالمية من بين ثلاثين ألف جامعة، وأيضا حصول مجلة العلوم التطبيقية JAR على المركز الثامن عالميًا، والأولى فى مصر والشرق الاوسط، وذلك نتيجة السياسات التى اتبعتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة فى مختلف الجوانب الأكاديمية والبحثية خاصة فيما يتعلق بمجال النشر الدولى والبحث العلمى والتحول لجامعات الجيل الرابع.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، حجم التمويل الذاتى الضخم وزيادة الموارد بشكل غير مسبوق والتى خففت العبء على موازنة الدولة وساهمت فى مشروعات الجامعة الكبرى مثل الفرع الدولى وتطوير المستشفيات وتطوير الكليات والمدن الجامعية واستحداث المعامل ومشروعات البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى للجامعة.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، عددا من الإنجازات التى تمت فى مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، ومنها أعمال إنشاءات المجمع الطبى لعلاج لأطفال بمدينة 6 أكتوبر والتى بلغت 30% خلال فترة وجيزة، وبدء مشروع رفع كفاءة مستشفى قصر العينى الفرنساوى على مرحلتين وتزويده بأحدث الأجهزة وتطويره وفقًا لكود المستشفيات العالمية، والجهود الكبيرة التى قدمها مستشفى الفرنساوى خلال جائحة فيروس كورونا والتى ساهمت فى خفض أعداد الوفيات بين منسوبى الجامعة وعلى مستوى مصر.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، خلال المجلس، عمداء الكليات على نجاح وكفاءة العملية التعليمية بكلياتهم خلال الفصل الدراسى الثانى وانتهاء الامتحانات وإعلان النتائج بعدد من الكليات، مشيدا بالجهود المبذولة فى أعمال الامتحانات والأداء المتميز بالكليات، مؤكدًا ضرورة مراجعة النتائج من خلال لجان الممتحنين وإعمال قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بنتائج الامتحانات.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لدراسة وبحث مقترح الدكتور الخشت بإيجاد سبل جديدة ومناسبة لزيادة دعم الطلاب غير القادرين خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

ووافق المجلس على تجديد مذكرة التفاهم مع جامعة هيروشيما باليابان فى مجالات التعليم والبحث العلمى وبرامج التدريب، كما تمت الموافقة على اتفاقية التعاون المشترك مع جامعة نابولى الإيطالية، وبروتوكول تعاون بين مع البورصة المصرية لتدريب الطلاب، وعقد اتفاقية بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجامعة الأمريكية، والموافقة على اتفاقية استضافة بين الجامعة والوكالة الجامعية للفرانكوفونية من المكتب الوطنى فى مصر ومركز قابلية التوظيف الفرانكفونى فى القاهرة.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على استكمال أعمال كلية طب الفم والأسنان بفرع الجامعة بالشيخ زايد ورفع كفاءة جزء من مقرها القديم طبقا لأحدث المواصفات.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالتقاليد العريقة لجامعة القاهرة، والموافقة على إقامة حفلات التخرج داخل الكليات وتحت إشرافها المباشر، ورفض أية حفلات لا تتناسب والتقاليد الجامعية والحفاظ على هيبة الحرم الجامعى.