انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط للرياح.. حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707775/ارتفاع-نسبة-الرطوبة-ونشاط-للرياح-حالة-الطقس-في-مصر-اليوم-الأربعاء

يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

وينشر موقع دوت الخليج، حالة الجو المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد.

حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، في حين يسود جو غائم جزئيًا على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مختلف محافظات مصر

الكبرى الصغرى

- القاهرة 34 23

- الأسكندرية 30 23

- طنطا 34 23

- دمنهور 32 22

- مرسى مطروح 29 22

- السلوم 31 23

- سيوة 39 21

- بور سعيد 32 24

- الزقازيق 34 24

- الإسماعيلية 35 23

- السويس 34 23

- رفح 30 21

- نوبيع 35 24

- كاترين 31 16

- شرم الشيخ 38 27

- الغردقة 37 28

- الفيوم 35 25

- المنيا 36 24

- أسيوط 37 25

- الأقصر 39 27

- أسوان 40 28

- الوادي الجديد 39 25

- حلايب 33 28

- شلاتين 38 26