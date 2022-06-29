انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب محمود القط: مصر وأفريقيا من أكثر المتضررين بالتغيرات المناخية وcop27 يسلط الضوء على ذلك..فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707773/النائب-محمود-القط-مصر-وأفريقيا-من-أكثر-المتضررين-بالتغيرات-المناخية-وcop27--يسلط-الضوء-على-ذلكفيديو

تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والاثار والثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، بالتحية للبابا تواضروس الثاني، على مباحاثاته البنائه مع المبعوث الهولندي للمناخ، من خلال التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، موضحا ناه يقوم بدور وطني كبير وهعظيم يجعلنا ننظلا له باحترام وتقدير كبيرين.

دوت الخليج

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائه على فضائية صدى البلد فى برنامج "صباح البلدد"، أن الإماما أحمد الطيب شيخ الازهر نادي ايضا بقضية المناخ فى العديد من المؤتمرات الدولية، لافتا إلى ان التوعية بالقضايا البيئية أصبح ضرورة مهمة تهدف إلى الحفاظ على حياة الأنسان، مضيفا أنكل الأديان السماوية تدعو الي حياة كريمة ومستقرة وروحية وأدامية كما يطلق عليها للانسان.

مؤتمر المناخ كوب 27

وأضاف النائب محمود القط، أن مؤتمر المناخ القادم "كوب 27" والذي تستضيفه مصر، أخذ حيز كبير من كل دول العالم ، وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن سر نجاح هذا المؤتمر هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للعنوان الخاص به وهو "المقاربة الشاملة، موضحا ان كلمة المقاربة الشاملة هي مفتاح السر لنجاح مؤتمر المناخ هذا العام ، لأنها تعمل على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف في المناخ، وذلك لأن هناك دول متقدمة تسعى للتخفيف التام، ودول أُخرى صناعية تهتم بالصناعة تسعى إلى التكيف".

التغيرات المناخية وتأثراتها السلبية

وأكد النائب محمود القط ، أن مؤتمرات المناخ السابقة لم تحقق المرجو منها وذلك بسبب تمسكها بالتخفيف فقط دون التكيف، ولكن الرئيس السيسي عندما اطلق على المؤتمر المقاربة الشاملة جمع من بين التكييف والتخفيف حقق نجاح كبير وصدى واسع، إضافة إلى أن مؤسسات الدولة كاملة تهتم بمؤتمر المناخ باعتباره حدث جليل، لم يحدث من قبل، وشعور بالمسئولية تجاه الانسان فى العالم.

وشدد القط على أن االانسان داخل على تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، موضحا أن مصر والقارة الافريقية من أكثر الدول تضررا بالتغيرات المناخية ، طبقا للاحصائيات العالمية ،و لابد من تسليط الضوء كمتضررين على هذه النقطة، وعلى العالم المتقدم ان يعوضنا على الضرر الذي لحق بنا.