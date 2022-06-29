مصطفى زمزم لـ دوت الخليج: القطاع الطبى بمؤسسة صناع الخير يمثل أولوية كبيرة ..وجهودنا بفيرس سى كانت مقدمة للقضاء عليه فى مصر

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707771/مصطفى-زمزم-لـ-تحيا-مصر-القطاع-الطبى-بمؤسسة-صناع-الخير--يمثل-أولوية-كبيرة-وجهودنا-بفيرس-سى-كانت-مقدمة-للقضاء-عليه-فى-مصر

قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية،أن القطاع الطبى فى مؤسسة صناع الخير كان من الأولويات متأثرا بأحد أصدقائى الذى مر بوعكة صحية على مدار فترة كبيرة وتوفاه الله، وأيضا صديق أخر وهو شريك حياتى فى العمل الأهلى والعمل الخاص وكانت والدته مصابة بفيرس سى، وبالتالى كان الاتجاه فى هذا السياق وغيرها من مشاكل منظومة الصحة فى مصر فى ضوء الزيادة السكانية الكبيرة بالمجتمع.

دوت الخليج

محو الأمية الرقمية

وعن جهود مؤسسة صناع الخير في محو الأمية الرقمية، أكد زمزم، أن محو الأمية الرقمية من ضمن سياق العمل الخاصة بنا وتم البدء بشأنها من خلال مبادرة متكاملة، بالتنسيق مع أكبر الشركات الأمريكية بهذا القطاع، والكورسات التى تقدم تكلف آلاف الجنيهات وتم توفيرها من خلال مؤسسة صناع الخير من خلال منح وصلت لـ 140 ألف منحة ونجدد دفعة جديدة وتم توفيرها للطلاب فى الجامعات وأيضا مراكز الشباب وأيضا مختلف المدارس والنماذج المتميزة التى حصلت على المنحة قامت الشركة الأمريكية بعمل دورات أعلى لهم وتوفير فرص عمل لهم .

وأضاف زمزم: وبجانب ذلك ومن خلال مراكز الإستدامة الخاصة بنا نواصل جهود التوعية الخاصة بمحو الأمية الرقمية لدى المواطنين ومن ثم يكون العمل فعال على مستوى توفير المنح والدورات بجانب المواطن ومحو أميته الرقمية.

مؤسسة صناع الخير للتنمية

هذا و حل الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضيفا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك للحديث عن جهود المؤسسة التنموية بمختلف القطاعا الطبية والتعليمية والبيئية والإجتماعية والتنموية، وذلك بعد ساعات من إعلانها التكفل بالطالبة علا التى حصلت على المركز الأول بمحافظة البحيرة بالشهادة الإعدادية إلا أنها قررت الدخول لتمريض حيث أن والدها عامل نظافة ولن يستطيع توفير المصروفات اللازمة للثانوية.