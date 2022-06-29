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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707768/الصحة-تطلق-قوافلها-الطبية-للكشف-المجاني-في-6-محافظات-اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 6 قوافل طبية؛ للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف تقديم الخدمات العلاجية للأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

وينشر موقع دوت الخليج، أماكن القوافل الطبية المتوفرة في المحافظات والتخصصات المتاحة بها.

القوافل الطبية لوزارة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين في 6 محافظات هم: «المنوفية - الغربية - دمياط - مطروح - أسوان - الأقصر»، على مدار يومي 29 و30 يونيو، للكشف والعلاج المجاني تحت شعار «100 مليون صحة»، مع أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

التخصصات الطبية بالقوافل الطبية

وتضم القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة، عدة تخصصات طبية تغطي كافة المجالات؛ للكشف والعلاج المجاني للمواطنين في التخصصات التالية: «نساء ولادة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل - خدمات تنظيم الأسرة».

أماكن القوافل الطبية بالمحافظات

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية ستتواجد بالمناطق التالية:

1- أبو سعادة الصغرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

2- المطاعية مركز البياضية بمحافظة الأقصر.

3- سلامة حجازي مركز الحمام بمحافظة مطروح.

4- الفوزة مركز ادفو شرق بمحافظة أسوان.

5- كفر دوار مركز السادات بمحافظة المنوفية.

6- دخميس مركز المحلة أول بمحافظة الغربية.

53 ألف مستفيد بالخدمات الطبية في 14 محافظة

وأوضحت مؤسسة «حياة كريمة»، أن إجمالي أعداد المستفيدين من القوافل الطبية، بلغ 53203 مواطن، في ١٤محافظة من محافظات الجمهورية وهم: (القاهرة- الجيزة - الإسكندرية- المنيا – الغربية -المنوفية - الوادي الجديد- بورسعيد – الإسماعيلية -السويس – الشرقية - مطروح -البحر الأحمر – البحيرة).