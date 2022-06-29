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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707766/شوبير-يكشف-كواليس-التعاقد-مع-سواريس-مدرب-الأهلي-الجديد-ويحدد-موعد-تقديمه-لـ-الإعلام

كشف أحمد شوبير الإعلامي بقنوات “أون تايم سبورتس”، عن الكواليس التي دارت داخل اجتماعت مجلس إدارة النادي الأهلي، والخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد لفريق الكرة ريكاردو سواريس.

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وأكد شوبير، على أنه كان هناك إتفاق كلي من جانب أعضاء مجلس الإدارة على سواريس، ومحمود الخطيب رئيس النادي كان يصمم على استكمال ميشيل يانكون في منصبه، ولكن سواريس، أكد أنه لديه مدرب حراس جيد وصغير السن أيضاً، لذا تم الاستقرار على رحيل ميشيل، عن الفريق الأول، ولكن الخطيب تحدث معه وعرض عليه التواجد في قطاع الناشئين، وافق السويسري على هذا الاقتراح.

وأضاف شوبير: “ الخطيب تحدث بالأمس مع الفريق، عن المرحلة المقبلة وعن المشروع الذي يخطط له النادي بالتعاقد مع البرتغالي سواريس، وأكد لهم على ضرورة الفوز في مباراة اليوم أمام فريق سموحة في الدوري، وبعدها أقنع يانكون بالتواجد ضمن قطاع الناشئين بالنادي”.

واستكمل: “ لو ظروف الطيران خدمت سواريس، يبقى هيتواجد النهارده في ملعب مباراة الفريق ضد سموحة، وبعدها سيقدمه النادي الأهلي في مؤتمراً صحفياً غد الخميس الموافق 30 من يونيو الجاري”.

_ريكاردو سواريس مديرًا فنيًا.

_سيد عبد الحفيظ مديرًا لجهاز الكرة.

_سامي قمصان مدرب عام.

_موريسيو فاز مدرب مساعد.

_فاولو لوبو مدرب حراس المرمى.

_راؤول فاريا محلل أداء.

بيدرو جيمارايش مخطط أحمال.

أحمد أبو عبلة طبيبًا للفريق.

سمير عدلي مديرًا إداريًا.

من هو ريكاردو سواريس

وبعد اقتراب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.

أنهى جيل فيسينتي الدوري البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريس في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.