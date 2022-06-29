انت الان تتابع تفاصيل خبر 997 متحدث خلال 46 جلسة فى دور الانعقاد الثاني للشيوخ..حصاد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707762/997-متحدث-خلال-46-جلسة-فى-دور-الانعقاد-الثاني-للشيوخحصاد

عقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، 46 جلسة عامة، بواقع 81 ساعة و50 دقيقة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين 997 متحدثا، إضافة إلى أن عدد المداخلات بلغ 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومي بواقع 140 ممثلا.

دوت الخليج

997 متحدث خلال 46 جلسة فى دور الانعقاد الثاني للشيوخ..حصاد

كما وافق مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، على 9 مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

حصاد مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى

وجاء مشروع قانون العمل، الذي وافق عليه المجلس ، كأكثر مشروعات القوانين مناقشة تحت قبة الشيوخ، حيث استغرق 12 جلسة عامة.

تجدر الاشارة إلى ان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعلن فض دور الانعقاد الثاني له، عقب الموافقة على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وبحسبب المادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي تنص على :" يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.