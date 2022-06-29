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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707761/البرلمان-الإكوادوري-يرفض-مذكرة-إقالة-رئيس-البلاد

رفض البرلمان الإكوادوري مذكرة إقالة الرئيس اليميني جييرمو لاسو، وذلك بعد ما فشل البرلمان الإكوادوري فى جمع مايكفى من الأصوات لإقالة رئيس البلاد فيما تستمر احتجاجات السكان الأصليين على غلاء المعيشة .

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ويشار إلى أن مذكرة إقالة الرئيس الإكوادوري حصلت على تأييد 80 صوت فيما كان يحتاج تمريرها إلى 92 صوتا على ما أظهرت النتائج التى تلاها الأمين العام للبرلمان الفارو سالاسار فى جلسة افتراضية نقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وتهدف هذه المذكرة إلى إقالة لاسو الذي تم انتخابه فى مايو 2021 بسبب سوء إدارته للتظاهرات التي تشل البلاد منذ اسبوعين.

ويذكر أن 48 نائب صوتوا ضد مذكرة الإقالة التي عرضها حزب الرئيس الاشتراكي السابق رافاييل كوريا الذي تولى حكم البلاد بين العامين 2007 و 2017.

رئيس الأكوادرو مسؤول عن أزمة 13 يونيو

ويشار إلى أن المعارضة التى تمثل الأغلبية إلا أنها منقسمة فى المجلس، بأن الرئيس لاسو مسؤول عن الأزمة التي شاهدتها البلاد منذ 13 يونيو حيث عاشت الدولة حالة من التظاهرات واغلاق الشوارع بشكل يومي

ويذكر أن البلاد شهدت احتجاجات شارك فيها ما يقارب 14 ألف من السكان أحتجاجا على أرتفاع الأسعار والمطالبة بتخفيض أسعار الوقود.