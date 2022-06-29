انت الان تتابع تفاصيل خبر أبرز تصريحات هنادي مهنا في "كلمة أخيرة": الشائعات بتضحكني وبمسك تليفون زوجي لهذا السبب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707758/أبرز-تصريحات-هنادي-مهنا-في-كلمة-أخيرة-الشائعات-بتضحكني-وبمسك-تليفون-زوجي-لهذا-السبب

أثارت الفنانة هنادي مهنا ضجة وجدلا مؤخرًا بسبب تصريحاتها ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي وتحدثت عن رشاقتها وسر عدم الإنجاب حتى الآن بجانب الشائعات التي تلاحقها.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات هنادي مهنا

تصريحات هنادي مهنا

- قبل ما أروح التصوير بهتم جدا يكون عند زوجي فطار وغدا ومينفعش تبقى حاجة ناقصاه وأنا مش موجودة، أحس بذنب رهيب

- أنا بحب أطبخ، وممكن أرجع من التصوير بالليل أعمل غدا وعشا لتاني يوم، والصبح أعمل فطار، بحاول أبقى ست بيت

- موضوع الشائعات بقى يضحكني، خليهم يقولوا أحسن ما يفتكروا إننا كويسين قوي ويحسدونا

- ممكن أمسك تليفونه لكن قليل وعندي الباسوورد ومعندوش حاجة يخبيها

- بقينا مهتمين بالسوشيال ميديا وإنستجرام و99% منه فوتوشوب وفلاتر وعكس الطبيعي.. ومش مهم الشكل ولا الرشاقة ولا رأي أي حد، أهم حاجة الواحد يكون مبسوط من جواه

- خطوطي الحمراء أساسها وجودي في مجتمع مصري، وأتخيل الجمهور الذي يشاهد الفنان في التليفزيون ويعتبره قدوة

- طلعت مع هالة سرحان وأنا عمري 3 سنين، وأول فيديو كليب 4 سنين ونصف وكنت فاهمة أنا بقول إيه

- طول عمري بنت أبويا أنا أصغر أخواتي، وأى مشكلة أنا واخدة صف بابا، وحتى لو غلطان، محدش يزعله، لكن لما اتجوزت بدأت أفهم قد إيه الست بتتعب

- مكنتش شايفة تعب الست غير لما اتجوزت وبقيت قريبة جدا من ماما

- والدتي سابت بلدها وجت بلد ما تعرفهاش بلغة هي متعرفهاش

رشاقة هنادي مهنا

- أكيد أنا زي كل البني آدمين بغير بس مش بتخانق وهو بيغير عليا في حدود الطبيعي، ‏وأحمد مش بيقولي ستو أنا، رغم إن الناس كلها بتقولي كده‏

-كنت رشيقة في أسبانيا ولما جيت مصر كان فيه دلع كتير أوي، محشي وحمام ومسقعة ودي حاجات مينفعش تتساب ومتتكلش

- لما اشتغلت ممثلة مكنتش مستوعبة طبيعة الشغلانة وأن الشغل موسمي ممكن يبقى مكثف شهرين متتالين ثم شهرين آخرين قاعدين في البيت مش بنعمل حاجة

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- وأنا شغالة في مسلسل مكتوب عليا كنت بقلهم أنا جاية أتعالج عندكم نفسياً من كتر الفرحة والطاقة الإيجابية

- أحنا مأجلين الخلفة شوية لأن أنا أصلا بيبي وصغيرة أوي على أني أبقى أم، مينفعش بيبي يشيل بيبي

- مبحبش شكلي في فرحي لما بتفرج على صوري ببقى عاوزة أعمل فرح تاني.