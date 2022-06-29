انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني يحث الحلفاء فى الناتوعلى زيادة الإنفاق العسكري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /707754/رئيس-الوزراء-البريطاني-يحث-الحلفاء-فى-الناتوعلى-زيادة-الإنفاق-العسكري

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الدول الأعضاء فى حلف الناتو خلال القمة المقررة اليوم الأربعاء فى العاصمة الأسبانية مدريد، بزيادة نفاقتهم العسكرية.

دوت الخليج

ويأتي المطلب البريطاني حول زيادة النفاقات العسكرية ردا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

جونسون يناشد الناتو

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني فإن جونسون سيلقى أمام قمة مدريد كلمة سيقول فيها :" نحن بحاجة لأن يمر الحلفاء، جميع الحلفاء، أيديهم بعمق إلى جيوبهم لإعادة الردع وضمان الدفاع خلال العقد المقبل".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيؤكد خلال كلمته بأنه :" لطالما كان المقصود بالنسبة 2% الحد الأدني وليس السقف الأعلى، فيجب على الحلفاء أن يواصلوا التعبئة خلال الأزمة الأوكرانية".

ويذكر أن دول حلف الناتو قد تعهدوا بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها فى عام 2014 بأن يزيدوا بحلول عام 2024 من ميزانيتهم الدفاعية إلى 2% على الأقل من إجمالى ناتجها المحلى.

و 8 دول من أصل 30 دولة حققوا هذا الهدف أو تجاوزته بحلول عام 2021 ولكن من ذلك الحين زاد العديد من دول الحلف من مستوي تسليحه بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فى قمة حلف الناتو بسبب تعزيز الوجود العسكري البريطاني فى إستونيا الدولة المطلة على بحر البلطيق والحدود الروسية.

ووفق صحيفة الصن البريطانية فإن جونسون رفض مرارا وتكرارا الدعوات التي تطالب بزيادة فى ميزانية الدفاع البريطانية لافتا إلى أن مراجعة الانفاق العام الماضي عزز مكانة بريطانية كأكبر منفق على الدفاع فى أوروبا.

ويشار إلى انه منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قدمت بريطانيا خلالها دعما عسكري لأوكرانيا وصل إلى 1.5 مليار يورو.