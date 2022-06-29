الوزراء ينفى صدور أى قرار يمنع دخول الأطفال لمنطقة الأهرامات

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إنه انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونى نهائيا لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وأوضح أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونى نهائيا لمنطقة الأهرامات بالجيزة، مؤكدة أنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن، موضحة أنه يسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية بما فيها منطقة الأهرامات، شرط وجود رقابة عليهم سواء من أولياء الأمور أو مشرفى الرحلات المدرسية، وذلك بهدف حمايتهم فى المقام الأول، مع تعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية دون الإضرار بالسياحة وزوار مصر، نتيجة أى سلوكيات خاطئة، مشيرة إلى أنه يطلب من كافة زوار المناطق الأثرية إظهار إثبات الشخصية قبل قطع التذكرة، وذلك ليتم احتساب قيمة التذكرة حسب سن الزائر أو تقدير من يتم إعفاؤهم.

وفى سياق متصل، تصدر الوزارة تصاريح سنوية لجميع المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتوحة للزيارة، للمصريين من جميع الأعمار، حيث يصل سعر التصريح السنوى للمصريين والعرب المقيمين إلى 400 جنيه سنويا، ولتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والدولية 50 جنيها سنويا، وطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيها سنويا، تشجيعا لزيارة الأطفال وطلاب المدارس للمناطق الأثرية والمتاحف، وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

وناشد الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة (antiquities.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).