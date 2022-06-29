«حياة كريمة» تشارك فى تفعيل أنشطة مركز شباب عرب الشيخ صالح بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.
تضمنت فعاليات الافتتاح إقامة الأنشطة المختلفة داخل المركز وسط فرحة الأهالى وشباب قرية عرب الشيخ صالح التابعة لقرية عرب الحصار القبلية، بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.
بدأت الفعالية بالحديث عن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وكذلك أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى نطاق مركز الصف بمحافظة الجيزة، وإنشاء مركز شباب جديد لأبناء القرية.
كما تضمنت الفعالية جولة تفقدية لأعضاء ومتطوعى المؤسسة للمركز والمقر الإدارى، كما تم إقامة مباراة كرة قدم لقدامى الرياضيين فى القرية، ومباراة أخرى للشباب، علاوة على مباراة للأشبال، وكذلك بعض الألعاب الفردية فى الصالة المخصصة للألعاب الفردية.
يأتى ذلك فى إطار البروتوكول المُبرم بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، وفى إطار الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين والتى ترتكز على تمكين النشء والشباب من خلال المشاركة فى الحياة العامة وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات تحت المظلة الكبرى لتوحيد جهود مؤسسات الدولة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
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