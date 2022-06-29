نشاط السيسى فى عمان والبحرين يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - من جانبها قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان " الرئيس وسلطان عمان يبحثان تطورات القضايا الإقليمية والدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين مصر وسلطنة عمان حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق بين البلدين إزاء دعم الجهود، للحفاظ على أمن الملاحة، سواء بالخليج العربى أو البحر الأحمر، فضلًا عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وكذا حرص البلدين على تعزيز العمل العربى المشترك، بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى صباح أمس، فى قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسى والسلطان هيثم بن طارق عقدا مباحثات ثنائية، حيث ثمن سلطان عمان الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، الذى يعد نموذجا يحتذى فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، خاصة فى ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية ـ العمانية المشتركة التى عقدت بمسقط يناير الماضى، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الدولية، لاسيما الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وتوابعها على المنطقة، وكذا كيفية التعامل العربى مع تداعيات هذه الأزمة.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الرئيس يصل البحرين.. السيسى يبحث مع الملك حمد القضايا ذات الاهتمام المشترك" إن الرئيس السيسى وصل مساء أمس إلى العاصمة البحرينية المنامة، حيث كـان فى استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين فى مطار المنامة ثم قصر الصخير الملكى، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمى.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وقــــال الـسـفـيـر بــســام راضـــى إن الجـولـة الخليجية للرئيس تأتى فى إطـار خصوصية العلاقات المصرية - الخليجية، ومـا يربط مصر بمملكة البحرين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وأضاف السفير بسام راضـى أن الرئيس سيبحث خلال القمة المصرية البحرينية مع شقيقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين خـلال الزيــارة، الـعـلاقـات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين مصر والبحرين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمـــات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى والتصدى حملات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

فيما قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مدبولى: توفير احتياطى من السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر" إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلف وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر لتوفير مخزون واحتياطى من القمح والزيت والسلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم متابعته شهريا، خاصة فى ظل استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، وتطرق الدكتور مدبولى إلى الشق الخارجى، حيث أشار إلى نتائج زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، إلى مصر، والتحرك الخارجى للرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى كل من سلطنة عمان، ومملكة البحرين، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتشاور على نحو مستمر مع الأشقاء فى الدول العربية، لبحث مختلف القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون العربى المشترك.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين، ومقرها منطقة تل العيس، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح والذى ينص على أن تضم الجامعة كليات لطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والهندسة، والإدارة والعلوم السياسية، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والإعلام، وتكنولوجيا للعلوم التطبيقية، ويكون لها حق إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

فيما قالت صحيفة "الأخبار" استئناف اجتماعات اللجنة المصرية الجزائرية بعد توقف 8 سنوات" إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الـوزراء يصل إلى الجزائر اليوم، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى لرئاسة اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية.

وتعقد اللجنة العليا المصرية الجـــزائـــريـــة، اجـتـمـاعـها الـثـامـن لــــوزراء الجــزائــرى أميــن بـن عبد الــرحــمــن، وذلــــك لـبـحـث الـتـعـاون الاقـتـصـادى بـين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

ويأتى انعقاد اللجنة تفعيلًا لنتائج بالعاصمة الجـزائـريـة وذلــك بعد مـــرور ثـمـانـى ســنــوات عـلـى آخـر اجتماع لها، حيث عقدت فى عام 2014 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، ونظيره الجزائرى عبد المالك سلال.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان :" وزيرة البيئة أمام مؤتمر الأمم المتحدة بالبرتغال: نشجع الحوار الدولى وطرح المبادرات الجادة والتوازن بين القطاعات.. نسعى للتقدم المتوازن فى قضايا المناخ بمؤتمر شرم الشيخ

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجهة النظر المصرية لضمان نجاح مؤتمر المناخ القادم COP27 مع مرحلة التنفيذ فى ظل الانتهاء من غالبية النصوص التفاوضية المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس.

وذلــك خلال الكلمة التى ألقتها الـوزيـرة نيابة عن الرئيس المعنى لـلـمـؤتـمـر ســـامـــح شـــكـــرى وزيـــر الخارجية فى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية على هامش مشاركتها فى مؤتمر الأمــم المتحدة تحت شعار »أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا.

كما أوضحت الوزيرة أن مصر تثمن جهود حكومة المملكة المتحدة فى إنجاح مؤتمر جلاسكو COP26 ودعـم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 لتحرص مصر على البناء على ما تحقق فى مؤتمر جلاسكو COP26 من الزخم السياسى لإحـراز تقدم متوازن على كافة المسارات التفاوضية من خلال التنسيق الوثيق فى الفترة الحالية بين الرئاستين البريطانية والمصرية للمؤتمر والـوصـول إلى نتائج توافقية بين جميع الأطراف والتقريب بين وجهات النظر وتقوم الـرئـاسـة المـصـريـة لمؤتمر المناخ بالتواصل المباشر مع جميع الأطراف لتحديد وجهات نظرهم بدقة حول جميع الجوانب الموضوعية وآمالهم فى الوصول لنتائج وتحديد أولويات جلاسكو خلال مؤتمر شرم الشيخ.