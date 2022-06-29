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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /707760/ماذا-قدم-الأهلي-قبل-مواجهة-سموحة-الليلة-بـ-الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق سموحة في الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية.

دوت الخليج:

ويأمل الفريق الأحمر، في إظهار تفوقاً خلال مباراة اليوم واقتناص الثلاث نقاط لمزاحمة الزمالك على الصدارة التي يحتلها برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 44 نقطة، وبيراميدز وصيفاً برصيد 46 نقطة، ويتبقى لـ المارد الأحمر 3 مواجهات مؤجلة أمام كل من ( الجونة، المقاولون العرب، الإسماعيلي).

_ خاض الأهلي قبل لقاء سموحة اليوم 19مباراة.

_ فاز الشياطين الحمر في 13 مباراة، تعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي.

_ الفريق سجل 42 هدف، وهو أقوى خط هجوم في المسابقة، واستقبلت شباكه 16 هدف وهو أيضاً الأقوى دفاعياً من بين أندية الدوري الممتاز.

_ يعد محمد شريف هو هداف الفريق برصيد 7 أهداف،ويليه علي معلول برصيد 6 أهداف، ثم بيرسي تاو 5 أهداف.

_ الأهلي هو ثالث أكثر الأندية تحقيقاً للفوز في جدول المسابقة بواقع 13 فوزاً، ويسبقه كلاً من الزمالك 16 مباراة فوز، وبيراميدز في 14.

_ المارد الأحمر هو الأقل خسارة في جدول المسابقة بتلقيه خسارة وحيدة أمام فريق المصري البورسعدي بنتيجة هدف دون رد.

_ فاز الأهلي بنتيجة 4 أهداف في أكثر من 5 مباريات، وهزم الزمالك بنتيجة 5/ 3، وهي أكبر مباراة في الدوري شهدت حصيلة تهديفية ومعها مباراة سموحة والاتحاد السكندري، التي انتهت بنتيجة 4/4 في الدور الأول.

_ في حال فوز الأحمر بمؤجلاته أمام كل من ( الجونة، المقاولون العرب، الإسماعيلي)، سيوسع الأهلي الفارق بينه وبين الزمالك إلى 5 نقاط، حيث يصل الأهلي بعدها للنقطة 56، ويتصدر جدول ترتيب المسابقة لأول مة منذ تصدره في الدور الأول في أول 7 جولات.