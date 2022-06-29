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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /707759/رئيس-الوزراء-يهنئ-الرئيس-السيسي-بالذكرى-التاسعة-لثورة-30-يونيو

دوت الخليج

الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

وعبّر رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس، بالتوفيق والسداد دومًا، لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهدها؛ من أجل دفع عجلة التنمية في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس؛ سعيًا لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين.

وقال رئيس الوزراء: «تمثل ثورة الثلاثين من يونيو يوما فارقا في حياة الشعب المصري، الذي خرج بالملايين منتفضا ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، ليملأ مختلف الميادين في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر؛ من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، واستعادة الدولة لهيبتها ودورها الوطنيّ؛ لتبدأ في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة».