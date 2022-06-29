انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس مجلس القبائل المصرية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو.. ويؤكد: أعادت مصر إلى ‏مكانتها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /707757/رئيس-مجلس-القبائل-المصرية-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-ثورة-30-يونيو-ويؤكد-أعادت-مصر-إلى-مكانتها

بعث الشيخ كامل مطر - رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى ‏مدبولي بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو .

دوت الخليج

‏تحقيق الاهداف والاستراتيجيات الطموحة

وأكد الشيخ كامل مطر - رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية في برقية التهنئة أنه ماضي في ‏تحقيق الاهداف والاستراتيجيات الطموحة للرئيس السيسي لبناء الجمهورية ‏الجديدة التي تخدم في النهاية الدولة المصرية الحديثة وتلبي كل احتياجات ‏المواطن وأننا علي العهد والوعد سائرون لخدمة مواطنى جمهورية مصر العربية قدر الإمكان والمسموح به في إطار منظمات المجتمع المدني .

وأشار مطر في البرقية إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو أعادت لمصر مكانتها ‏عالمياً وعربياً وكانت الملهمة للبناء والتعمير في ظل قيادة الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، وان الثورة كانت مثالاً جيدا لتجمع كل أطياف الشعب ‏للحفاظ على مصر حول قيادتها الحكيمة للخروج من عنق الزجاجة ودحض مخططات أهل الشر.

واختتم رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية برقيته ‏بالدعاء لمصر بالنمو والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، حفظ الله مصر قيادة وشعباً .‏