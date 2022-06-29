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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /707757/رئيس-مجلس-القبائل-المصرية-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-ثورة-30-يونيو-ويؤكد-أعادت-مصر-إلى-مكانتها
بعث الشيخ كامل مطر - رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو .
دوت الخليج
تحقيق الاهداف والاستراتيجيات الطموحة
وأكد الشيخ كامل مطر - رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية في برقية التهنئة أنه ماضي في تحقيق الاهداف والاستراتيجيات الطموحة للرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي تخدم في النهاية الدولة المصرية الحديثة وتلبي كل احتياجات المواطن وأننا علي العهد والوعد سائرون لخدمة مواطنى جمهورية مصر العربية قدر الإمكان والمسموح به في إطار منظمات المجتمع المدني .
وأشار مطر في البرقية إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو أعادت لمصر مكانتها عالمياً وعربياً وكانت الملهمة للبناء والتعمير في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان الثورة كانت مثالاً جيدا لتجمع كل أطياف الشعب للحفاظ على مصر حول قيادتها الحكيمة للخروج من عنق الزجاجة ودحض مخططات أهل الشر.
واختتم رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية برقيته بالدعاء لمصر بالنمو والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله مصر قيادة وشعباً .
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