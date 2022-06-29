انت الان تتابع تفاصيل خبر أنغام عن استقالة هاني شاكر: "خسارة كبيرة للنقابة والموسيقيين" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /707755/أنغام-عن-استقالة-هاني-شاكر-خسارة-كبيرة-للنقابة-والموسيقيين

حرصت الفنانة أنغام على التعليق على استقالة الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد الأزمات الأخيرة التي شهدتها النقابة مؤخرًا.

دوت الخليج يرصد تعليق أنغام على استقالة هاني شاكر

أنغام تعلق على استقالة هاني شاكر

علقت الفنانة أنغام على قرار الفنان هاني شاكر بالاستقالة من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وجاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي: “استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم هاني شاكر خساره كبيره للنقابة والموسيقيين ولنا جميعًا”.

وتابعت: “أرجو ان يتراجع عن الاستقالة”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات وانقسم الجمهور بين من يؤيد قرار استقالته وآخرين يحثونه على التراجع عن قراره.

استقالة هاني شاكر

وفي سياق متصل، كانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية قد أوضحت أن الفنان هاني شاكر مازال مصرا على استقالته، على الرغم من الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس النقابة أمس الثلاثاء.

وأعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية أمس خلال الاجتماع، رفض استقالة الفنان هاني شاكر بالإجماع، وأصدرت النقابة بيان صحفي عقب انتهاء الاجتماع.

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: "يناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في قراره والعدول عنه، والعودة لممارسة مهام العمل النقابي”.

اقرأ أيضًا

نجلة حمدي الوزير تعلن خضوع والدها لعملية دقيقة في القلب: ادعوله.. ملناش غيره

وتابع البيان: “واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة، التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية".

ويشار أن استقالة الفنان الكبير هاني شاكر جاءت بسبب المشادة والخناقة التي حدثت في المؤتمر الصحفي الخاص بنقابة المهن الموسيقية يوم الاثنين الماضي بسبب حسن شاكوش وسعيد الارتست.

ومن ناحية أخرى، احيت المطربة أنغام مؤخرًا مساء الجمعة الموافق له 24 يونيو الجاري، حفلا غنائيا في الكويت، وقدمت لجمهورها ومحبيها سهرة طربية مميزة مع مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، كما أنها ظهرت على المسرح لأول مرة بدون الرباط الطبي، الذي كانت ترتديه منذ خضوعها لجراحة في الكتف خلال الفترة الماضية.