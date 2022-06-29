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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /707753/فلاديمير-بيتكوفيتش-يقترب-من-تدريب-منتخب-مصر-بعد-اعتذار-باولو-سوزا

اقترب المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، صاحب الـ 3 جنسيات( السويسرية، البوسنى، كرواتية)، من تدريب منتخب مصر، وذلك بعد اعتذار المدرب البرتغالي باولو سوزا، المدرب الذي كان قد اتفق مع اتحاد الكرة لتولي قيادة الفراعنة خلفاً لـ إيهاب جلال، الذي رحل مؤخراً .

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وأكدت بعض التقارير على أن المدرب البرتغالي باولو سوزا، قدم اعتذاره عن تدريب منتخب مصر، بعدما كان قد توصل لاتفاق مع أعضاء اتحاد الكرة، وقررت الجبلاية البحث عن بديل لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وتم ترشيح المدرب السويسري فلادمير، ليكون هو خليفة إيهاب جلال في قيادة المنتخب.

على الجانب الآخر، وصل مدرب النادي الأهلي الجديد ريكاردو سواريس، إلى مطار القاهرة تمهيداً لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفاً لـ بيتسو موسيماني، الذي رحل عن الفريق بعد فسخ التعاد بالتراضي معه.

وأكد أحمد شوبير، على أن النادي الأهلي سيعلن اليوم وبشكل رسمي تولي سواريس، قيادة الفريق، وسيتم تقديمه غداً الخميس في مؤتمر صحفي داخل مقر الجزيرة، وبعدها سيبدأ البرتغالي عمله داخل النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يكون رفقته 4 مساعدين، سينضموا لجهاز المعاون في النادي الأهلي، على أن يستمر معه المدرب سامي قمصان، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

وبعد اقتراب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.