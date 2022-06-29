انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. وصول ريكاردو سواريس للقاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /707751/بالصور-وصول-ريكاردو-سواريس-للقاهرة-لتولي-تدريب-النادي-الأهلي

وصول ريكاردو سواريس، صباح اليوم الأربعاء، للقاهرة منذ قليل لتولي مسؤولية الادارة الفنيه للنادي الأهلي في في الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما من المقرر أن يكون ضمن رفقة 4 مساعدين، سينضموا لجهاز المعاون في النادي الأهلي، على أن يستمر معه المدرب سامي قمصان، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

صعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد أن حقق فوزًا غاليًا على فريق بيراميدز، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي إقيمة،على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقدم طاهر محمد طاهر بالهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي في مرمى بيراميدز، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

واستغل طاهر محمد طاهر عرضية محمد مجدي قفشة، التي تجاوزت مدافعي بيراميدز، ليضعها لاعب الأهلي على يمين شريف إكرامي، الذي فشل في التصدي لها.

فيما سجل حسام حسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من محمد مجدي قفشة.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

الجدير بالذكر أن حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.