موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في كأس مصر

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعداً مع نظيره بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر، وذلك بعدما تخطى المارد الأحمر فريق بيراميدز، في مباراة ربع النهائي بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء لأحد الماضي.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، في تمتم التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل الموافق 2 من يوليو القادم، ويأمل الفريق الأحمر لتحقيق الفوز والعبور للمباراة النهائية حيث يلتقي مع نادي الزمالك، والذي فاز على فريق أسوان بنتيجة هدفين لهدف، وصعد لهذا الدور.

أما فريق بتروجيت فلديه طموح مشروع، حيث يرغب في تحيق المفاجأة وتخطي النادي الأهلي، والصعود لأول مرة لـ نهائي كأس مصر.

على الجانب الآخر وقبل التحضير لمباراة الكأس أمام بتروجيت، يلتقي النادي الأهلي، مع فريق سموحة، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف ستاد إسكندرية هذا اللقاء.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة المشوار نحو لقب الدوري رقم 43 والذي كان قد افتقده العام الماضي، حيث تُوج به نادي الزمالك، فالمارد الأحمر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي، ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة أمام كل من ( الإسماعيلي، المقاولون العرب، الجونة).

فريق سموحة، يحتل المركز الخامس خلف فيوتشر، برصيد 36 نقطة جمعهما من الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في مثلهما وخسر في 5 لقاءات، ويأمل في الوصول للنقطة 39 للتساوي مع فيوتشر.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام سموحة:

ومن المتوقع أن يدخل سامي قمصان المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من العناصر التالية:

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم- رامي ربيعة-كريم فؤاد

فى خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية- مجدي أفشة – كوكا- طاهر.

في خط الهجوم: محمد شريف.