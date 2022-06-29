الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تعلن عن وظائف جديده

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:28 صباحاً - أعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، اليوم وحتى 1-8-2022، كما أعلنت عن تفاصيل الوظائف وأوضحت الشروط والمهارات المطلوبة لكل وظيفة، والتي جاءت كالتالي:

مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة النقل

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفه على قمة وظائف الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة التابعة لرئيس مجلس إدارة الهيئة

التأكد من تنفيذ مقتضيات وإجراءات ومعايير وإشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لضمان سلامة العاملين بالهيئة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:اجتياز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدده الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:المعرفة الكافية بإحدى اللغات الاجنبية .

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى وما يتصل به من مهارات اساسية مثل استخدام الإنترنت .

القدرة على القيادة والتوجيه .

القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار فى الوقت المناسب .

امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال

سنوات الخبرة:المتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة : قضاء مدة بينية قدرها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ )

المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة العمل

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:الحصول على مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:1- بيان الحالة معتمد مستوفى كافة البيانات الوظيفية كالتالى :-

- المؤهل العلمى والمؤهلات الاضافية ( يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه) تقارير او بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة .

- الخبرة النوعية والزمنية .

- الوظائف الاشرافية التى شغلها المتقدم .

- الدورات التدريبية ( مدتها ونوعها ومكانها ) .

- العلاوات التشجيعية .

- خطابات الشكر والتقدير .

- الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم اضافتها .

2ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى مجال التخصص مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك

3ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والإبتكار والقيادة وإتخاذ القرار0

4- مقترح تطوير الإدارة .

5- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة فى المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع

بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب0

8- صورة الرقم القومى + صورة شهادة الميلاد0

( على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 8 ملفات (أصل +7صور) مع وضع صورة حديثة

مقاس 4Í6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف)

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/06/29

نهاية الإعلان:2022/08/01

العدد المطلوب:1

بيانات الإتصال:يسحب نموذج الطلبات من إدارة شئون الافراد بالإدارة العامة للموارد البشرية

تقدم الطلبات مستوفاه بإسم السيد اللواء بحري/ رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد لذلك ويسلم باليد للامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقرالهيئة باب جمرك ( 1 ) – رأس التين - الاسكندرية فى موعد غايته ( شهر ) إبتداء من 29/6/2022 وتنتهى فى 1/8/2022

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة النقل

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للأراضى وأصول الهيئة التابعة لرئيس الهيئة

تختص هذه الوظيفة بإدارة كافة الاعمال التى من شأنها الحفاظ على أراضى وأصول الهيئة وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن بما يتضمنه ذلك من القيام بمهام الاشراف على الاعمال والتوجيه ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس إدارة الهيئة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:اجتياز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدده الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية:المعرفة الكافية بإحدى اللغات الاجنبية .

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى وما يتصل به من مهارات اساسية مثل استخدام الإنترنت .

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب .

القدرة على حل المشكلات وادارة الأزمات.

القدرة على التخطيط ووضع السياسات بما يكفل تحقيق الاهداف المؤسسية .

القدرة على التفاوض والاقناع والعرض وامتلاك مهارات الاتصال .

سنوات الخبرة:المتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة : قضاء مدة بينية قدرها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ )

المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة :قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة العمل

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:الحصول على مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعه العمل

المستندات المطلوبة:1- بيان الحالة معتمد مستوفى كافة البيانات الوظيفية كالتالى :-

المؤهل العلمى والمؤهلات الاضافية ( يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه) تقارير او بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة .

الخبرة النوعية والزمنية .

الوظائف الاشرافية التى شغلها المتقدم .

الدورات التدريبية ( مدتها ونوعها ومكانها ) .

العلاوات التشجيعية .

خطابات الشكر والتقدير .

الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم اضافتها .

2ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى مجال التخصص مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

3ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والإبتكار والقيادة وإتخاذ القرار.

4- مقترح تطوير الإدارة .

5- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة فى المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع

بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

8- صورة الرقم القومى + صورة شهادة الميلاد

( على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 8 ملفات (أصل +7صور) مع وضع صورة حديثة

مقاس 4Í6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف)

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/06/29

نهاية الإعلان:2022/08/01

العدد المطلوب:1

بيانات الإتصال:يسحب نموذج الطلبات من إدارة شئون الأفراد بالإدارة العامة للموارد البشرية

تقدم الطلبات مستوفاة بإسم السيد اللواء بحري/ رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد لذلك ويسلم باليد للامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة باب جمرك ( 1 ) – رأس التين - الاسكندرية فى موعد غايته ( شهر )

إبتداء من 29/6/2022 وتنتهى فى 1/8/2022