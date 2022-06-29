لجنة إيراد النهر: معدلات الأمطار على منابع النيل أعلى من المتوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:28 صباحاً - - متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر وسيناريوهات الفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل

- الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد لتلبية الإحتياجات المائية وتقليل شكاوي المياه

- الإطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارى وأعمال تطهيرات الترع والمصارف

- دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل أعلى من المتوسط - ، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر ، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل ، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، وآليات إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

وقام الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع بمتابعة الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ، والإطمئنان على جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارى بمختلف المحافظات ، ومتابعة موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

و وجه سيادته بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات ، والإستمرار في تفعيل غرف الطوارئ ، ومواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية ، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين ، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.