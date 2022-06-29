مدبولى يهنئ السيسى بـ 30 يونيو: واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ العالم

جدة - نرمين السيد - وعبّر رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهانى القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للسيد الرئيس، بالتوفيق والسداد دومًا، لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.

وفى برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهدها؛ من أجل دفع عجلة التنمية فى مسيرة النهضة الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس، سعيا لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين.

وقال رئيس الوزراء: تمثل ثورة الثلاثين من يونيو يوما فارقا فى حياة الشعب المصرى، الذى خرج بالملايين منتفضا ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، ليملأ مختلف الميادين فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع، صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ العالم المعاصر، من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، واستعادة الدولة لهيبتها ودورها الوطنيّ؛ لتبدأ فى بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة.