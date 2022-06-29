عاجل- وزير الرى يكشف معدلات الأمطار على منابع النيل

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.
واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل أعلى من المتوسط -، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوى المياه.
وتابع الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ بمختلف المحافظات، ومتابعة موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.
ووجه بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار فى تفعيل غرف الطوارئ، ومواصلة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، وبما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.
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