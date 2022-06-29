جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - حقق نادي الزمالك الفوز أمس الثلاثاء، أمام فريق سيراميكا ضمن منافسات الدوري المصري، واستطاع أحمد سيد"زيزو" في تعزيز صدارة هدافي الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 12 هدف.

2- مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، ومروان حمدي لاعب سموحة10 أهداف.

3- جون إيبوكا لاعب إنبي9 أهداف.

4- أحمد رفعت لاعب فيوتشر، وخالد قمر الجونة 8 أهداف.

نتيجة مباراة الزمالك ضد سيراميكا

انتهت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري العام.

تقدم إمام عاشور للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وضاعف سيف الدين الجزيري الدين الجزيري في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، بعد متابعة جيدة للكرة التي ارتدت من يد الحاس عامر عامر، ليضعها سيف الدين الجزيري في الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني، استطاع أن يعزز أحمد سيد زيزو النتيجة لصالح فريق الزمالك بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

استمر فريق سيراميكا في الضغط، حتى أحرز هدفه الأول في مرمى محمد عواد، عن طريق شادي حسين في الدقيقة 66، بعد مرور ومرواغة لدفاعات الزمالك، ثم أحرز سيف تيكا الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 88.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا"

أمامهما: أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 23 مباراة.