حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 30-6-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 30-6-2022

مهنياً: تترك أثراً في كل ما تفعله، ويكون توقيعك على أي انجاز مميزاً عاطفياً: كن متسامحاً مع الشريك لا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك من منك الكثير صحياً: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً

حظك اليوم برج الثور الخميس 30-6-2022

مهنياً: تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء عاطفياً: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك صحياً: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 30-6-2022

مهنياً: تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع بكاريزما، فتشع ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس عاطفياً: تبدو أنانياً بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الايام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع صحياً: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية

حظك اليوم برج السرطان الخميس 30-6-2022

مهنياً: قد تزعجك الأجواء هذا اليوم ويخيّب ظنّك وتبدو مشاكساً بعض الشيء وتسير عكس التيّار عاطفياً: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك صحياً: التدخين من أكثر الأمور خطراً على الصحة، والأخطر منه تدخين النارجيلة

حظك اليوم برج الأسد الخميس 30-6-2022

مهنياً: يوم غني بالايجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح

عاطفياً: مهمة صعبة واختبار جدّي في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك ان تستعد لحصد ثمار جهودك

صحياً: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادراً على احتمالها

حظك اليوم برج العذراء الخميس 30-6-2022

مهنياً: كن على حذر من بعض أصحاب النيات المبيتة الذين يسعون للإيقاع بينك وبين أرباب العمل الراضين عن كل ما تقوم به

عاطفياً: تستعيد حماستك وتتمتع بسرعة بديهة وقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد

صحياً: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحركات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع

حظك اليوم برج الميزان الخميس 30-6-2022

مهنياً: حيوية كبيرة للاقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي بدون تقاعس أو تردد

عاطفياً: تكون قادراً على فرض آرائك وقناعاتك على الشريك، ويقنعك بدوره بما يدور في خلده

صحياً: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلص من عوامل الضعف النفسي

حظك اليوم برج العقرب الخميس 30-6-2022

مهنياً: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير الى بعض السلبية حولك، لكن ثمة ما يشير أيضاً الى جديد آت اليك

عاطفياً: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتصطدم بالشريك، فتلتبس عليك الأمور وتغوص في التفاصيل المزعجة

صحياً: إنتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ

حظك اليوم برج القوس الخميس 30-6-2022

مهنياً: ضغوط العمل محيطة بك اليوم ولا تعرف من أين تبدأ وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك

عاطفياً: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية

صحياً: المشكلات المتواصلة تعكر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية

حظك اليوم برج الجدي الخميس 30-6-2022

مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة مليئة بالتحديات فحاول ان تكون على قدر من هذه المسؤولية

عاطفياً: لا تتهور اليوم في تصرفاتك مع الشريك، بل تقرب منه واسأله عما يحب أن تقوما به معاً

صحياً: لا تتجاوز الخطوط الحمر في زيادة الوزن، وابدأ منذ اليوم القيام بما يلزم

حظك اليوم برج الدلو الخميس 30-6-2022

مهنياً: عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة عليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك

عاطفياً: تنسجم مع الحبيب وتعيشان أجواء عاطفية رائعة تترجمانها بتجديد شهر العسل

صحياً: تخصيص الوقت اليومي للرياضة، يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية

حظك اليوم برج الحوت الخميس 30-6-2022

مهنياً: لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك

عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها ​