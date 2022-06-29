طقس اليوم.. الأرصاد تكشف نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.





وكشفت الأرصاد عن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين الى ثلاث درجات مئوية. ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. العظمى الصغرى القاهرة 34 23 الإسكندرية 30 23 وادى النطرون 34 23 طنطا 34 23 شبين الكوم 34 23 دمنهور 32 22 بلطيم 30 22 مطروح 29 22 السلوم 31 23 سيوة 39 21 بورسعيد 32 24 دمياط 29 23 الزقازيق 34 24 المنصورة 34 24 الإسماعيلية 35 23 السويس 34 23 العريش 31 22 رفح 30 21 رأس سدر 35 24 نخل 34 17 نويبع 35 24 طابا 32 21 كاترين 31 16 الطور 34 24 شرم الشيخ 38 27 الغردقة 37 28 مرسى علم 36 28 الفيوم 35 25 بنى سويف 35 24 المنيا 36 24 أسيوط 37 25 سوهاج 37 25 قنا 38 26 الأقصر 39 27 أسوان 40 28 إدفو 40 27 أبوسمبل 41 27 الوادى الجديد 39 25 شلاتين 38 26 أبو رماد 37 25 حلايب 33 28 رأس حدربة 32 27

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