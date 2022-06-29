انقطاع المياه اليوم لمدة 5 ساعات عن منطقة كبرى بـ القليوبية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه سيتم انقطاع المياه عن مركز ومدينة كفر شكر، لمدة 5 ساعات، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.
وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه عن كفر شكر، يأتى بسبب ربط خط طرد بولى إيثيلين قطر 560 مم لمحطة رفع صرف صحى تصفا الرئيسية لأعمال محور شرق الرياح التوفيقى.
وأكدت أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، وحال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125.
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