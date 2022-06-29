أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - الجزائر

تنطلق الدورة الثامنة للجنة المشتركة العليا المصرية-الجزائرية للتعاون، بالجزائر، بحضور رئيسى وزراء مصر والجزائر، وممثلى حكومتى البلدين، والقطاع الخاص.

القاهرة

يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعا مهما فى مقر الاتحاد، من أجل مناقشة عدد من الملفات، وسيشهد الاجتماع الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، والذى سيأتى خلفا لإيهاب جلال مدرب المنتخب السابق الذى أقيل من منصبه بعد قيادة الفريق فى ثلاث مباريات فقط.

عشق أباد

يشارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة بحر قزوين المقرر عقدها فى تركمانستان.

بروكسل

يدعو قادة الناتو السويد وفنلندا للانضمام إلى عضويته فى خطوة من شأنها تغيير الوضع الأمنى فى البلطيق.

القاهرة

يشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، فعاليات المؤتمر، الذى يعقده الاتحاد المصرى للتأمين؛ للإعلان عن تنظيم الماراثون السنوى الثالث له بعنوان "نجرى معاً نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة".

القاهرة

فى إطار ختام منافسات الجولة الـ23 من الدور الممتاز لكرة القدم تقام مباراة الأهلى مع سموحة على استاد الإسكندرية، وتقام أيضا مباراة بيراميدز مع نظيره إنبى على استاد الدفاع الجوى.