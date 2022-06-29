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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /707744/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم ومن أبرزها مباراة الأهلي ضد سموحة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق بيراميدز ضد نظيرة إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات أون سبورت.

يخوض فريق سموحة ضد الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاعسة والنصف مساءً، عبر قنوات أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري المغربي

يخوض فريق الدفاع الحسني الجديدي ضد يوسفية برشيد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً

يخوض فريق الفتح الرياضي ضد سريع وادي زم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق اتحاد طنجة ضد نظيرة المغرب الفاسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق شباب السوالم الرياضي ضد حسنية أكادير، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض مولودية وجدة ضد الوداد الرياضي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض الرجاء الرياضي ضد الجيش الملكي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض فريق أولمبيك خريبكة ضد أولمبيك آسفي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض نهضة بركان ضد شباب المحمدية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.