الإفتاء: 5 صفات تجعلك من علماء الآخرة

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "5 من الأخلاق، هى من علامات علماء الآخرة، مفهومة من 5 آيات من كتاب الله عز وجل: "الخشية، والخشوع، والتواضع، وحسن الخلق، وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد".

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء اليوم هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 من الهجرة النبوية المشرفة، حيث تشير الحسابات الفلكية أن اليوم سيكون المتمم لشهر ذى القعدة وأن غدا الخميس سيكون أول أيام ذى الحجة.