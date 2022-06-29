حياة كريمة.. الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف مشروع بـ المرحلة الأولى

وقال، خلال تصريحات لـ برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، إن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تبلغ 30 ألفا و600 مشروع، تم الانتهاء حتى الآن من 5 آلاف مشروع.
وأضاف أن هناك 5700 مشروع أصبحت معدلات التنفيذ فيها أعلى من المقدر له فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه مع نهاية هذا العام 2022 سيكون تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى.
وتابع: "تم رصد الاحتياجات الموجودة للقرى وكان هناك فريق لرد تلك الاحتياجات بالقرى وما تحتاجه قرى الريف المصرى، كما تم الانتهاء من رصد احتياجات قرى حياة الكريمة التى تشملها المرحلة الثانية".
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