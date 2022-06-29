اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة

جدة - نرمين السيد - ومن المنتظر أن تدعو المحكمة العليا فى المملكة العربية السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء اليوم الأربعاء، حيث تناشد من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.
وتشير الحسابات الفلكية أن اليوم سيكون المتمم لشهر ذى القعدة وأن غدا الخميس سيكون أول أيام ذى الحجة، وأن وقفة عرفات المباركة ستكون يوم الجمعة 8 يوليو، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 9 يوليو المقبل.
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