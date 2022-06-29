الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة على درجات الحرارة اليوم

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جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل "فيسبوك"، إن طقس اليوم سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.
وأشارت الأرصاد إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، كاشفة عن وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.
وأوضحت أن هناك نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
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