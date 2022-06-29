طريقة تجديد الجواز المصري والأوراق والرسوم المطلوبة

طريقة تجديد الجواز المصري وهو من أبرز العناوين التي تزايد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة خاصة مع اقتراب موسم الحج، جواز السفر بمثابة المستند العالمي المعترف به للسماح لأي مواطن بالخروج من بلده الدخول إلى أي بلد أخرى قانونيًا لذا وجب التنويه عن طريقة تجديده بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة تجديد الجواز المصري

هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات التي ينبغي إتباعها لتجديد الجواز، فيما يلي عرض مفصل بهذه الخطوات التالية:

أول خطوات تجديد الجواز تبدأ بتجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ثم الذهاب إلى مكتب الجوازات التابع له.

بعد ذلك على المتقدم سحب استمارة وملء كافة البيانات باللغة العربية والإنجليزية مع العلم أن هذه الاستمارة تصرف مجانًا.

ثم يتم الذهاب على الفور إلى القسم الخاص بمراجعة البيانات في مكتب الجوازات ولصق الصور في المكان المخصص لها.

بعد ذلك ينبغي دفع قيمة الرسوم الخاصة بتجديد الباسبور والتي تقدر بحوالي 500 جنيه مصري فقط لاغير مع استلام الإيصال مع مراعاة دفع قيمة الضمان الاجتماعي الذي يصل إلى حوالي 400 جنيه وذلك في حالة الأشخاص دون المؤهل الدراسي.

بينما على الشخص المتقدم لتجديد الجواز التوجه لتقديم طلب للحصول على الجواز وذلك في اليوم الثالث من التقديم.

كما أتاحت الحكومة المصرية إمكانية تجديد الباسبور بسرعة في مدة لا تتجاوز 24 ساعة مقابل الحصول على رسوم إضافية وهي ما تعرف بخدمة “مستعجل”.

الأوراق المطلوبة لتجديد الباسبور المصري

ينبغي على المتقدم إحضار بعض الأوراق والمستندات لضمان تجديد جواز السفر بسهولة، وهي كالتالي:

المؤهل الدراسي.

بيان حالة اجتماعية للإناث سواء كانت وثيقة زواج في حالة المتزوجة أو وثيقة طلاق في حالة المطلقة أو شهادة وفاة في حالة الأرملة.

إلحاق جواز السفر المنتهي مع الأوراق الخاصة بطلب التجديد.

بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد للأشخاص الأقل من 16 عام.

عدد 4 صور شخصية 4×6 خلفية بيضاء مع مراعاة أن تكون هذه الصور حديثة.

الموقف من التجنيد للذكور لذا ينبغي إحضار الشهادة العسكرية.

في نهاية مقال طريقة تجديد الجواز المصري حيث تم التعرف على خطوات تجديد الباسبور بالتفصيل وعرض تكلفة التجديد، مع توضيح كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لضمان استيفاء شروط التقدم لطلب التجديد.