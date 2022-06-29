كيف تكون درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال 6 أيام؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع استقرار درجات الحرارة بين 34 إلى 35 درجة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة تدريجيا خلال هذه الفترة يزيد من الشعور بحرارة الجو، حيث تختلف درجات الحرارة المعلنة عن درجات الحرارة المحسوسة بمقدار درجتين أو 3 درجات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد, شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون طقس اليوم معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين الى ثلاث درجات مئوية، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.