انت الان تتابع خبر عاجل..ضوابط جديدة لندب ونقل المعلمين بالأزهر الشريف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الأزهر الشريف؛وضع ضوابط جديدة لندب ونقل المعلمين؛ مع فتح باب حركة النقل والندب للمعلمين بين المعاهد للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023؛ وذلك بداية من يوم 7 يوليو المقبل.

ضوابط جديدة لندب ونقل المعلمين بالأزهر الشريف

أولًا: ضوابط النقل

أذا كان النقل من معهد إل أخر داخل الإدارة؛ فأنه يجب موافقة شيخ المعهد المنقول منه المعلم؛ والموجه مشرف المادة ومدير الإدارة؛ والموجه العام؛ مع التأكد من تخصص صاحب الطلب بالكادر.

أما أذا كان النقل إلى معهد خارج الإدارة؛ فيجب موافقة شيخ المعهد المنقول منه المعلم؛ والموجه مشرف المادة ومدير الإدارة؛ والموجه العام؛ مع التأكد من تخصص صاحب الطلب بالكادر؛ وموافقة مدير الإدارة المنقول إليها؛ وتوجيهه إلى المعاهد التي بها عجز.

ثانيًا: ضوابط النقل

يتم عمل مقترح لسد العجز بكل إدارة بمعرفه موجه المادة التي بها عجز واعتمادها من الموجه العام والإدارة التعليمية بالنسبة للذكور؛ على أن يكون الندب من المرحلة الإبتدائية أو الثانوية بحد أقصى ثلاثة أيام.