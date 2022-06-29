انت الان تتابع خبر عاجل من التعليم..إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالٕ أثناء الخدمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الدكتور طارق شوقي؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالٕ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات التعليمية.

إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عالٕ أثناء الخدمة

وتضمنت المادة الأولى بالقرار الوزاري؛ استبدال نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2022 بالتالي:

يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ قرار باتخاذ إجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها؛ ويصدر المحافظون القرارات اللازمة لإعادة التعيين؛ بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بالمجموهات النوعية المشاركة في العملية التعليمية؛ ولا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.