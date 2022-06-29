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القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /707743/المحشي-والحمام-كلمة-السر-في-زيادة-وزن-هنادي-مهنا

كشفت الفنانة المصرية هنادي مهنا عن سبب زيادة وزنها خلال الفترة الأولى في ظهورها كفنانة، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج كلمة أخيرة من تقديم لميس الحديدي.

دوت الخليج يرصد سبب زيادة وزن هنادي مهنا.

هنادي مهنا في كلمة أخيرة

وقالت هنادي مهنا: كلنا بنعدي على فترات اكتئاب أو ضغط والوزن بيزيد، وأنا في إسبانيا وقت الجامعة كنت بتحرك كتير أوي ومكنش فيه حد بيطبخ فكنت رشيقة.

وتابعت هنادي مهنا: لما جيت مصر كان فيه دلع كتير أوي محشي وحمام ومسقعة ودي حاجات مينفعش تتساب وماتتكلش.

هنادي مهنا تتألق في مكتوب عليا

وشاركت مؤخرا هنادي مهنا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

اعترفت الفنانة هنادي مهنا بهروبها من درس مرة واحدة في حياتها وهي صغيرة؛ لكنها لم تبلغ والدها، ثم قامت بتقبيل أبيها الملحن هاني مهنا على الهواء.- قالت "هنادي" خلال لقائها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، إن والدها لا يعترض على ملابسها، مؤكدة أنها لن تقبل أي شخص يقوم بمعاكستها في الشارع ومستعدة للاشتباك معه.- أكدت خلال اللقاء أنها تقف بجانب والدها خلال خلافاته مع والدتها، ودون أن تعلم ماذا فعل والدها، لكنها تدافع عنه لأنها تحبه كثيرا.- كشفت أيضا أن برنامج "معكم منى الشاذلي" هو سبب دخولها مجال التمثيل، وقالت أثناء اللقاء: "لما عملت أغنية فيلم (القرد بيتكلم)، أستاذة منى الشاذلي استضافت الفيشاوي والمخرج بيتر ميمي، وفي أثناء اللقاء عرضت صورة ليّا، وكان في الوقت ده مخرج مسلسل (أفراح إبليس) أحمد خالد أمين بيدور على وجه جديد وكان بيتفرج على البرنامج بالصدفة، فعجبته وكلمني وشاركت في المسلسل".