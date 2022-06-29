انت الان تتابع خبر تفاصيل مداهمة فيلا الموت بالهرم.. كارثة فيها 125 مدمن مقيد تحت الإقامة الجبرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مامورية من مباحث رعاية الأحداث وقسم شرطة الهرم في الجيزة، بمداهمة ومحاصرة فيلا اتخذها عاطل مركز طبي ليعالج فيه الإدمان بدون أن يحصل على ترخيص، وتم احتجاز فيها العديد من المواطنين وصرف لهم الأدوية والعقاقير الطبية بدون أي استشاره طبية، وكل هذا بمقابل مادي.

تفاصيل مداهمة فيلا الموت بالهرم فيها مدمنين

واستطاعت المأمورية أن تضبط كل القائمين على إدارتها وهم 3 أشخاص لهم العديد من المعلومات الجنائية ومقيمين في محافظة الجيزة، وظهر احتجاز فيها 125 شخصاً في الفيلا وهم من متعاطي المخدرات، وبسؤالهم أكدوا على حجزهم في الفيلا التي تمت الإشار إليها بمعرفة أهلهم رغماً عنهم، وجميع القائمين على إدارتها يقومون بتقيد المتعاطين والبدء في ضربهم.

مضبوطات داخل فيلا الموت بالهرم

وعثر بداخلها على الكثير من الادوية مجهولة المصدر والكثير من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية، وهي المدرجة في جدول المخدرات وممنوع استعمالها أو تداولها بدون استشارة الطبيب، و2 سجل دفتري يتم إثبات فيه بيانات أحوال ومعيشة كل النزلاء، والكثير من الحبال والعصي يتم استعمالهم في تكبيل النزلاء، ومبالغ مالية وبعض الأدوية والعقاقير للعديد من الحالات النفسية والعصبية لكل المدمنين بدون استشارة الطبيب.