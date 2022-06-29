انت الان تتابع خبر عاجل.. جدول امتحانات الدور الثاني 2022 بالجيزة.. التعليم تقدمها لكل المراحل التعليمية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، بالإعلان عن جدول امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية، وأوضح أن الامتحانات تعقد ورقياً في كل المدارس بجميع اللجان المؤمنة والمراقبة بشكل جيد، ومراعاة الإجراءات الوقائية المشددة للتصدي إلى كورونا.

جدول امتحانات الدور الثاني 2022 بالجيزة

وأعلنت المديرية أن امتحانات الدور الثاني سوف تعقد وفقاً إلى المواصفات الفنية التي تم تحديدها من قبل المركزي القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتشديد على الطلاب بأهمية الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونقدم لكم جداول امتحانات الدور الثاني: