انت الان تتابع خبر التقديم في المدارس التجريبية 2022 بالقاهرة.. التسجيل على الموقع بالرقم القومي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة بالكشف عن موقع تقديم المدارس التجريبية 2022، وهي موضحة من خلال موقعها الإلكتروني، والتقديم لولي الأمر يكون ببطاقة الرقم القومي في القاهرة فقط، وشرط أن يكون محل الإقامة القاهرة، ولابد أن يتم التركيز خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني أن تكون البيانات المطلوبة جميعها صحيحة، وفي حالة القبول على الموقع يجب طبع الاستمارة وإتمام التسجيل إلى حين تقديمها للمدرسة مع المستندات المطلوبة.

موقع التقديم في المدارس التجريبية 2022 بالقاهرة

يتم الدخول على موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 من هنا.

يكتب ولي الأمر اسم الطفل بالكامل.

الرقم القومي لولي الأمر.

الرقم القومي للطفل.

النوع سواء انثي أو ذكر.

تاريخ الميلاد.

السن في أول أكتوبر القادم.

محافظة الإقامة.

العنوان تفصيلي.

رغبات المدارس حيث الإدارة التعليمية.

اسم المدرسة.

النقر على زر موافقة ولي الأمر.