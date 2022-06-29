جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عدد من حملات المرور والإشغالات بمداخل قرى "الشوبك، المرازيق، الطرفاية" وشوارع "جوهر القائد، أثار سقارة" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم إغلاق الورش وضبط مجموعة من الإشغالات وإيداعها مخازن المدينة بعد تحرير المحاضر لأصحاب المخالفات.
ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات ومنع حالات الإشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما تم رفع 1255 طن قمامة ومخلفات وشوارع "النيل السعيد، عمرو بن العاص، بورسعيد، ميت رهينة السياحى، المريوطية، سقارة السياحى" بنطاق المدينة وتجريد الطريق السريع بنطاق قرية مزغونة وزراعة الأشجار بجوار شريط السكة الحديد وقص الحلفا وتهذيب الأشجار ورى أحواض نباتات الزينة بعدد من القطاعات لتحسين حالة النظافة بمختلف قطاعات المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة تغلق 5 ورش لمخالفتها المواعيد فى البدرشين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.