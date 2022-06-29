الجيزة تغلق 5 ورش لمخالفتها المواعيد فى البدرشين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عدد من حملات المرور والإشغالات بمداخل قرى "الشوبك، المرازيق، الطرفاية" وشوارع "جوهر القائد، أثار سقارة" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم إغلاق الورش وضبط مجموعة من الإشغالات وإيداعها مخازن المدينة بعد تحرير المحاضر لأصحاب المخالفات.

ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات ومنع حالات الإشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم رفع 1255 طن قمامة ومخلفات وشوارع "النيل السعيد، عمرو بن العاص، بورسعيد، ميت رهينة السياحى، المريوطية، سقارة السياحى" بنطاق المدينة وتجريد الطريق السريع بنطاق قرية مزغونة وزراعة الأشجار بجوار شريط السكة الحديد وقص الحلفا وتهذيب الأشجار ورى أحواض نباتات الزينة بعدد من القطاعات لتحسين حالة النظافة بمختلف قطاعات المدينة.