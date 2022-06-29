انت الان تتابع خبر عاجل.. قرار بإزالة عقارات في هذه المنطقة بالقاهرة.. تعرفوا عليها للحفاظ على الأرواح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر محافظ القاهرة خالد عبد العال قرار بإزالة عقارات في أحد المناطق بالقاهرة، وذلك حرصاً منه على سلامة جميع المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة، وتعد من أبرز القرارات الحديثة الخاصة به.

قرار بإزالة عقارات في هذه المنطقة بالقاهرة لسلامة المواطنين

وأكد محافظ القاهرة إن هذه المنطقة هي الجيخانة الأثرية، وتشمل على إزالة المساكن التي تشكل خطورة والمقاملة على حافة الجبل الذي يحيط بالمنطقة الأثرية، وذلك حرصاً على حياة جميع المواطنين ونقل جميع سكانها لمساكن حضارية في منطقة المحروسة ذات الخدمات المتكاملة.

وجاء هذا أثناء جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، لجميع أعمال التطوير الحالية في منطقة الجيخانة الأثرية في حي مصر القديمة، وهذا يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لرفع الكفاءة الخاصة بالمنطقة التي تحيط بها.

استكمال الصاعد إلى منطقة الجنخانة

واستكمل عبد العال أن أعمال التطوير جاءت لاستكمال الطريق الصاعد إلى منطقة الجبخانة وتكامل جميع المسارات الخاصة بحركة التي توصل للمنطقة الأثرية لتيسير الوصول إليها، واستكمال التطوير الخاص بالفراغات والمناطق المفتوحة.

وهو الذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد، وفرق المنسوب في توفير جميع التجمعات الخاصة بالأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية، والعديد من الملاعب والمسارح المكشوفة ومنطقة خاصة بألعاب الأطفال والمناطق الترفيهية.