انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. استعدوا وجهزوا الورق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن فتح باب التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وأيضاً الكشف عن موعدها لأنها من أكثر الاشياء التي يريد معرفتها الجميع في الوقت الحالي.

موعد التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم للجميع

وسوف يتم فتح باب التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم يوم السبت القادم 2 يوليو 2022، ويستمر إلى يوم 24 يوليو 2022، ومسابقة المعلمين سوف تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى سوف تشهد تعيين 15 الفاً و187 معلماً لرياض الأطفال.

آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم

وكشف أحد المصادر المسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد للتقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم سوف تكون يوم 24 يوليو القادم، وأيضاً أنه يتم تعييم 14 الفاً و812 معلم في المرحلة الثانية من مسابقة المعلمين، ويكونوا معلمين فصل أو مادة، وأيضاً لا يحق لكلاً من خريجي آداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية التقديم في المرحلة الأولى، ويحق لهم التقديم في المرحلة الثانية.