انت الان تتابع خبر نتيجة الدبلومات الفنية 2022.. التعليم خلاص حسمتها وكشفت عن موعدها لكل الطلاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر جميع طلاب الدبلومات الفنية أثناء الأيام القادمة نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وذلك بعد انتهائهم من أداء الامتحانات العملية والنظرية وقبل أسبوعين، ومن المرجح أن يتم الكشف عنها بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم من أعمال التصحيح والتجميع الخاصة بالنتيجة.

نسبة نجاح الدبلومات من ذوى الهمم وصلت لـ 90%

وكشفت أمس وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الدبلومات الفنية للصم والبكم وضعاف السمع 2022، في جميع التخصصات بعد أن اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، ووصلت نسبة النجاح فيها لـ 90% ووصل عدد المتقدمين من الصم والبكم في امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 972 طالب وطالبة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأما عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022، فأكد الدكتور خالد مجاهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ما زالت إلى الآن في مرحلة التجهيز والتصحيح وسوف يتم الإعلان عنها بعد انتهاء الأعمال، وسوف يتم الكشف عنها خلال الأسبوع القادم، ويكون من خلال هذا الرابط برقم الجلوس.